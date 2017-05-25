taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.855
USD
3,5558
EURO
4,0014
ALTIN
143,82
PETR
54,4000

Düzce'de otomobil TIR'ın altına girdi : 4 ölü

Düzce'de bir otomobilin emniyet şeridinde duran TIR'ın altına girmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

25.05.2017 - 10:53
  1. Haberler
  2. İç Haber

Kaza, sabah saatlerinde TEM otoyolunun Gümüşova rampaları mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Hasan Bilen yönetimindeki 67 LY 898 plakalı TIR'ın lastiği patladı. Hasan Bilen, TIR'ı emniyet şeridinde durdurup araçtan inerek, dorsenin arka kısmına geçti. Bu sırada arkadan gelen Okan Yılmaz Şentürk'ün kullandığı 33 CVA 85 otomobil, önce TIR sürücüsü Hasan Bilen'e, sonra da dorseye ve bariyerlere çarpıp yol kenarına savruldu.

Düzce'de otomobil TIR'ın altına girdi : 4 ölü

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

TIR sürücüsü Hasan Bilen ile hurdaya dönüp tavan kısmı tamamen yırtılan otomobilin sürücüsü Okan Yılmaz Şentürk, yanında bulunan Bidar Duman olay yerinde hayatlarını kaybetti.

Otomobilde bulunan Behsat Doğan ile Fatih Yıldız ise ağır yaralandı. Behsat Doğan, kaldırıldığı Hendek Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Düzce'de otomobil TIR'ın altına girdi : 4 ölü

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Fatih Yıldız'ın da hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlginizi Çekebilir
FETÖ şüphelisi eğlence merkezinde yakalandı
Türkiye genelinde düzenlenen huzur operasyonunda; FETÖ şüphelisi olarak aranan E.A., eğlence merkezinde gözaltına alındı.
Bitlis Valiliği'nden tüp satışlarına düzenleme
Bitlis Valiliği, terör örgütü PKK'nın el yapımı patlayıcı yapımında kullandığı mutfak tüplerinin kimliksiz satışını yasakladı.
Kaçak araç operasyonu: 2 gözaltı
Kaçakçılık ekiplerince, ülkeye kaçak yollarla sokulup 33 kişiye satıldığı belirlenen lüks otomobillere el konuldu.
Uçakta yolcunun hostese verdiği not ortalığı karıştırdı
İstanbul-Ercan seferini yapan Atlasgobal Havayolları'na ait uçağında bir yolcu kabin memuruna yazılı not verdi, polise ihbar edildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nazlı Çelik'ten Kato Dağı'nda askerlere moral ziyareti

Nazlı Çelik'ten Kato Dağı'nda askerlere moral ziyareti

162
Terim: Artık Manchester United'ın da UEFA Kupası var

Terim: Artık Manchester United'ın da UEFA Kupası var

58
NATO DEAŞ karşıtı koalisyona katılıyor

NATO DEAŞ karşıtı koalisyona katılıyor

115
Kıvanç Tatlıtuğ elleri için dublör kullanıyor

Kıvanç Tatlıtuğ elleri için dublör kullanıyor

7
Meltem Cumbul'un acı günü

Meltem Cumbul'un acı günü

101
Alişan: Cumhurbaşkanımıza verdiğim sözü tuttum

Alişan: Cumhurbaşkanımıza verdiğim sözü tuttum

53
Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakimden FETÖ itirafları

Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakimden FETÖ itirafları

51
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM