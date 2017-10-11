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Düzce'de Roma dönemine ait mezar taşları bulundu

Düzce’de bir inşaat firmasının sondaj ve yüzey temizleme çalışmaları sırasında Roma dönemine ait mezar taşlarına rastlandı.

11.10.2017 - 03:29
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Kent merkezine bağlı Konuralp Bölgesi Beçi Yörükler Mahallesi'nde, bir inşaat şirketi iş makinesi ile sondaj ve yüzey temizleme çalışması yaparken, estetik motifleri olan bazı taş parçaları bulundu.

Düzce'de Roma dönemine ait mezar taşları bulundu

İŞÇİLER POLİSE BİLDİRDİ

İşçiler, durumu hemen polise bildirdi. İnşaat alanına gelen polisler Düzce Müze Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Müze müdürlüğünde görevli arkeoglar, yaptıkları incelemede taşların Roma dönemine ait mezar taşı motiflerine benzediğini tespit etti.

Düzce'de Roma dönemine ait mezar taşları bulundu

Düzce'de Roma dönemine ait mezar taşları bulundu

İŞÇİLER DEĞİL ARKEOLOGLAR KAZACAK

Arkeologlar, inşaat için yapılan kazıyı durdurarak bölgede arkeolojik kazı yapmak için çalışma başlattı. Çıkartılan taşlar Düzce Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından detaylı inceleme için alındı.

Düzce'de Roma dönemine ait mezar taşları bulundu

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