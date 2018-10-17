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Düzce'de sahte para operasyonu

Düzce ve Bolu illerinde sahte parayla alışveriş yapan 3 kişi Düzce polisinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İHA | 17.10.2018 - 00:23..
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Düzce Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda Düzce merkez ve Bolu ili Mudurnu ilçesinde toplamda 4 ayrı işyerine sahte para verme olayını gerçekleştiren 3 şüpheli şahıs yakalandı.

3 BİN 350 TL DEĞERİNDE SAHTE PARA

Şüpheli şahıslardan toplamda 22 adet 100 TL’lik banknot, 4 adet 200 TL’lik banknot ve 7 adet 50 TL’lik banknot olmak üzere toplamda 3 bin 350 TL sahte para ele geçirildi.

Parada sahtecilik suçundan yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konuldu.

Düzce'de sahte para operasyonu

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