Düzce'de sahte para operasyonu

Düzce Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda Düzce merkez ve Bolu ili Mudurnu ilçesinde toplamda 4 ayrı işyerine sahte para verme olayını gerçekleştiren 3 şüpheli şahıs yakalandı.

3 BİN 350 TL DEĞERİNDE SAHTE PARA

Şüpheli şahıslardan toplamda 22 adet 100 TL’lik banknot, 4 adet 200 TL’lik banknot ve 7 adet 50 TL’lik banknot olmak üzere toplamda 3 bin 350 TL sahte para ele geçirildi.

Parada sahtecilik suçundan yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konuldu.