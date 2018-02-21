taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.433
USD
3,7989
EURO
4,6861
ALTIN
162,48
PETR
65,0200

Düzce'de trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Düzce'de Metek Kavşağı'nda iki otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada üç kişinin yaralandığı belirtildi.

İHA | 21.02.2018 - 02:54..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Düzce'de iki otomobilin karıştığı kazada iki araçta da büyük maddi hasar meydana geldi. Metek Kavşağı'ndaki kazada 3 kişi de yaralandı.

Düzce'de trafik kazası: 3 kişi yaralandı

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Harun A. idaresindeki 81 BR 325 plakalı otomobil ile Hasan Ç. idaresindeki 81 FN 332 plakalı otomobil Metek Kavşağı’nda çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücü Harun A., Hasan Ç. ile Furkan A. yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra tedavileri yapılmak üzere kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası belli bir süre trafiğe kapanan yol araçların çekilmesi ile tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Düzce'de trafik kazası: 3 kişi yaralandı VİDEO

Düzce'de trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şenol Güneş: Kendimizi avutmaya gerek yok

Şenol Güneş: Kendimizi avutmaya gerek yok

76
Batman'da bir çoban koyunlarını ezen minibüsü yaktı

Batman'da bir çoban koyunlarını ezen minibüsü yaktı

49
Ayla Akat Ata tutuklandı

Ayla Akat Ata tutuklandı

41
Bitcoin yeniden yükselişe geçti

Bitcoin yeniden yükselişe geçti

4
Thomas Müller: Kırmızı kart işimizi kolaylaştırdı

Thomas Müller: Kırmızı kart işimizi kolaylaştırdı

12
Refah Sınır Kapısı 4 gün açık kalacak

Refah Sınır Kapısı 4 gün açık kalacak

8
Çukur dizisi trafik polisinde özür diledi

Çukur dizisi trafik polisinde özür diledi

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM