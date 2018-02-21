Düzce'de iki otomobilin karıştığı kazada iki araçta da büyük maddi hasar meydana geldi. Metek Kavşağı'ndaki kazada 3 kişi de yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Harun A. idaresindeki 81 BR 325 plakalı otomobil ile Hasan Ç. idaresindeki 81 FN 332 plakalı otomobil Metek Kavşağı’nda çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücü Harun A., Hasan Ç. ile Furkan A. yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra tedavileri yapılmak üzere kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası belli bir süre trafiğe kapanan yol araçların çekilmesi ile tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Düzce'de trafik kazası: 3 kişi yaralandı VİDEO