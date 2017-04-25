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Düzce'de uyuşturucu kullanan 4 kişiye meydan dayağı

Düzce'de uyuşturucu kullanan 4 kişiyi gören mahalleli gençler, bağımlıları dövdükten sonra polis ekiplerine teslim etti.

25.04.2017 - 08:42
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Düzce'de TOKİ konutlarının arka kısmındaki ağaçlık alanda oturan 4 kişiye, uyuşturucu kullandıkları iddiasıyla tepki gösterildi.

TEKME TOKAT DÖVDÜLER

Toplanan kalabalık, 4 kişiyi tekme tokat dövdü. Bu sırada haber verilmesiyle polis ekipleri geldi. Polisler, kalabalığın arasındaki 4 kişiyi alarak polis merkezine götürdü.

Düzce'de uyuşturucu kullanan 4 kişiye meydan dayağı

BONZAİ İÇİYORLARDI

Gözaltına alınan şüphelilerden ikisinin üzerinde yapılan aramada 3'er gram sentetik uyuşturucu bonzai ele geçirildi. Soruşturma sürerken mahalle sakinleri, 4 kişiyi yakaladıkları bölgeyi uyuşturucu bağımlılarının mesken tuttuğunu söyledi.

Düzce'de uyuşturucu kullanan 4 kişiye meydan dayağı

Olayın tanığı Mehmet Yıldırım, "Her gün burada uyuşturucu alıyorlar. Biz bunlardan bıktık. Polis ve jandarma ekiplerine haber verdik. Ancak yeteri kadar denetim yok. Biz de yakaladığımız kişileri polise teslim ettik" dedi.

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