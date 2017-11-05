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Düzce'deki 2 kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Düzce'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

05.11.2017 - 09:15
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İlk kaza, saat 02.00 sıralarında D-655 Karayolu Yığılca Işıklı Kavşak'ta meydana geldi. Düzce yönüne giden 25 yaşındaki Ufuk Akyol yönetimindeki 67 DK 261 plakalı otomobil, ara yoldan ana yola çıkan 38 yaşındaki Alaattin Çam yönetimindeki 01 ELU 19 plakalı otomobil ile çarpıştı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen iki otomobil, elektrik direğine çarparak durdu. İki araç da hurda yığınına döndü, birisinin motor kısmı koparak yola savruldu. Araç içinde sıkışan sürücü Alaattin Çam, öldü. Diğer sürücü Ufuk Akyol ve yanında bulunan 23 yaşındaki Emre Kandemir ağır yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahale ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatldı.

Düzce'deki 2 kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

TEM'DE MİNİBÜS TAKLA ATTI

Sabaha karşı TEM'in Düzce Kaynaşlı Mevkii'nde meydana gelen ikinci kazada, İstanbul yönüne giden Muharrem Uzunoğlu yönetimindeki 41 FK 158 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak takla attı. Minibüste bulunan yolculardan 63 yaşındaki Fadime Kılıç, kaza sırasında araçtan fırlayarak öldü. Sürücü Muharrem Uzunoğlu ile diğer yolcular Hamdi Çakır, Melek Çakır, Sevda Uzunoğlu, Erdi Bor ve Sevim Bor ise, yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahale ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Muharrem Uzunoğlu ile yolculardan Hamdi Çakır’ın durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Düzce'deki 2 kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı VİDEO

Düzce'deki 2 kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Düzce'deki 2 kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Düzce'deki 2 kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Düzce'deki 2 kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Düzce'deki 2 kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Düzce'deki 2 kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Düzce'deki 2 kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Düzce'deki 2 kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

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