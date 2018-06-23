Düzce'deki trafik kazası deprem zannedildi

Düzce merkezinde gelen trafik kazasında 3 otomobil ve 1 kamyon kullanılmaz hale geldi. Tır sürücüsü olay yerinden kaçmak isterken çevredeki sivil halk müdahale etti.

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T. E.'nin kullandığı tır, D-100 kara yolu kenarında bir otele ait bayrak direklerine çarptı. Ardından olay yerinden kaçarak Düzce şehir merkezine girdi.

İş makinesi taşıma dorsesi bulunan tır, daha sonra Atatürk Bulvarı üzerinde önce bir otomobile ardından da bir kamyona çarptı. Duramayan tır son olarak 2 otomobile daha çarptı.

Tır sürücüsü kaza sonrası olay yerinden kaçmak istedi. Vatandaşlar tarafından takip edilen tır olay yerinden 1 kilometre uzakta Düzce Belediyesi önünde vatandaşlar tarafından durduruldu. Sürücü aracından indirilerek olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.



