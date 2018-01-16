Düzceli öğrencilerden Diyarbakır'a kırtasiye desteği

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Tanışık Köyü İlkokulu'nda görev yapan bir öğretmenin ulaştığı Namık Kemal İlkokulu Müdürü Ali Kemal Ardıç, yardım için çalışma başlatarak, çevre okullara da haber verdi.

30 KOLİ YARDIM TOPLANDI

Yardım kampanyasına Namık Kemal İlkokulu'nun yanı sıra Yeşiltepe İlkokulu, İsmetpaşa Ortaokulu ve Bilim ve Sanat Merkezi katıldı. 4 okulun katıldığı kampanyada Tanışık Köyü İlkokulu öğrenciler için kırtasiye malzemesi, okul öncesi eğitim malzemesi, Atatürk Köşesi gibi gerekli malzemeler toplanarak, kolilere konuldu. Toplanan 30 koli yardım öğrencilerin desteği ile kargo şirketine verilerek Tanışık Köyü İlkokulu'na gönderildi.

"YARDIMLARIMIZ DEVAM EDECEK"

Namık Kemal İlkokulu Okul Müdürü Kemal Ardıç yaptığı açıklamada, "Diyarbakır Tanışık İlkokulu'ndaki öğrencilerimize topladığımız kırtasiye yardımlarını gönderiyoruz. İnşallah bundan sonra bu yardımlarımız devam edecek." dedi.