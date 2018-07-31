taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.154
USD
4,8782
EURO
5,7288
ALTIN
191,37
PETR
75,4400

Düzenli çalışma YKS'de Türkiye ikinciliği getirdi

YKS sayısal puan türü ikincisi Ahmed Said Dönmez, "Çalışmalarımın çoğunu okulda yaptım. Derslerimi çok iyi dinledim. Bu sayede evde fazla çalışmama gerek kalmadı. Evde sadece pekiştirme yaptım." dedi.

AA | 31.07.2018 - 14:10..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) sayısal puan türünde ikinci olan Ahmed Said Dönmez, düzenli çalışarak sınavda başarıya ulaştığını belirtti.

Ankara'da yaşayan 19 yaşındaki Dönmez, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan 2018 YKS'de sayısal puan türünde ikinci oldu.

"AİLEMİN DESTEĞİYLE BAŞARDIM"

Ahmed Said Dönmez, bu başarıda emeği geçen öğretmenlerine teşekkür ederek, "Bilgileri derste öğrenmeye çalıştım. Bu noktada, öğretmenlerimin üzerimdeki emeği çok büyük. Ailemin de desteğiyle bu başarıyı kazandım." diye konuştu.

"DERSLERİ ÇOK İYİ DİNLEDİM"

Düzenli çalıştığı için sosyal yaşantısına da vakit ayırabildiğini söyleyen başarılı öğrenci Dönmez, "Çalışmalarımın çoğunu okulda yaptım. Derslerimi çok iyi dinledim. Bu sayede evde fazla çalışmama gerek kalmadı. Evde sadece pekiştirme yaptım. Ankara'da oturduğum için Bilkent Üniversitesi'ne veya ODTÜ'ye gitmeyi düşünüyorum." dedi.

Düzenli çalışma YKS'de Türkiye ikinciliği getirdi

"DERSİ DERSTE ÖĞRENİN"

Gelecek yıl YKS'ye girecek öğrencilere tavsiyelerde bulunan Ahmed Said Dönmez, "Kendilerini çok fazla zorlamasınlar. Bence, sabah 8'den gece 12'ye kadar çalışmak faydalı olmaz. Ben de bu şekilde çalışmadım. Dersi derste öğrenmeye çalışsınlar. Çünkü sonradan öğrenmeye çalışmak çok daha zor oluyor. Bu şekilde yaparlarsa başarılı olacaklarını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'de gizli karar merkezi iddiası Tuncay Özkan'ı çıldırttı

CHP'de gizli karar merkezi iddiası Tuncay Özkan'ı çıldırttı

138
Aleyna Tilki: Türkiye’de tatil mi yapılır

Aleyna Tilki: Türkiye’de tatil mi yapılır

949
Türkiye'nin BRİCS'e alınması gündemde

Türkiye'nin BRİCS'e alınması gündemde

83
Polisi tehdit eden Adnan Oktar hayranı yakalandı

Polisi tehdit eden Adnan Oktar hayranı yakalandı

127
Başkan Erdoğan Bahçeli ile görüştü

Başkan Erdoğan Bahçeli ile görüştü

228
iPhone X kaynayan çamur testinde

iPhone X kaynayan çamur testinde

68
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı

54
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM