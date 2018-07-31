Düzenli çalışma YKS'de Türkiye ikinciliği getirdi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) sayısal puan türünde ikinci olan Ahmed Said Dönmez, düzenli çalışarak sınavda başarıya ulaştığını belirtti.

Ankara'da yaşayan 19 yaşındaki Dönmez, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan 2018 YKS'de sayısal puan türünde ikinci oldu.

"AİLEMİN DESTEĞİYLE BAŞARDIM"

Ahmed Said Dönmez, bu başarıda emeği geçen öğretmenlerine teşekkür ederek, "Bilgileri derste öğrenmeye çalıştım. Bu noktada, öğretmenlerimin üzerimdeki emeği çok büyük. Ailemin de desteğiyle bu başarıyı kazandım." diye konuştu.

"DERSLERİ ÇOK İYİ DİNLEDİM"

Düzenli çalıştığı için sosyal yaşantısına da vakit ayırabildiğini söyleyen başarılı öğrenci Dönmez, "Çalışmalarımın çoğunu okulda yaptım. Derslerimi çok iyi dinledim. Bu sayede evde fazla çalışmama gerek kalmadı. Evde sadece pekiştirme yaptım. Ankara'da oturduğum için Bilkent Üniversitesi'ne veya ODTÜ'ye gitmeyi düşünüyorum." dedi.

"DERSİ DERSTE ÖĞRENİN"

Gelecek yıl YKS'ye girecek öğrencilere tavsiyelerde bulunan Ahmed Said Dönmez, "Kendilerini çok fazla zorlamasınlar. Bence, sabah 8'den gece 12'ye kadar çalışmak faydalı olmaz. Ben de bu şekilde çalışmadım. Dersi derste öğrenmeye çalışsınlar. Çünkü sonradan öğrenmeye çalışmak çok daha zor oluyor. Bu şekilde yaparlarsa başarılı olacaklarını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.