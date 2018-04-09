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Düzenli kitap okumanın 8 faydası

Kitap okumak, fizyolojik, psikolojik, sosyolojik olarak hayatımızı etkiliyor. Peki düzenli kitap okuduğumuzda hayatımız nasıl etkilenir?

Özel Haber | 09.04.2018 - 12:34..
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Düzenli kitap okumanın 8 faydası

kitap okuma

Bir vitamini ağzınıza attığınızı ve sonra üzerine bir bardak su içtiğinizi düşünün. Vitamin tableti yutuşunuz, suyun boğazdan yemek borusuna akışı… Sonra bunu bir düzen içinde sürekli hale getirdiğinizi düşünün. Vitaminin zamanla bünyenize etkisini nasıl da bir sistem içinde hissedersiniz. İşte kitap okuyor olmak da böyle bir şey. Yuttuğunuz her cümle, beyninizi, kalbinizi, ruhunuzu iyileştirecek…

Daha önce "Kitap okumaya başladıktan 1 saat sonra neler yaşıyoruz" başlıklı yazımda da kitap okuma sürecinden bahsetmiştim. Şimdi konmuz ise, sayısız faydası olan kitap okumanın düzenli hale getirildiğinde bize sunduğu 8 fayda...

Düzenli kitap okumanın 8 faydası

SAĞLIKLI BEYİN

- Düzenli olarak kitap okuduğunuzda, daha sağlıklı bir beyne sahip olacaksınız.

- Okurken belki fark etmezsiniz, ama kelime dağarcığınız dost sohbetlerinde zamanla sizi bile şaşırtır. Kendinizi daha zeki hissedersiniz.

- Bu zeka gelişimi iş hayatınızda bir yükselişe de zemin hazırlar. Çünkü sağlıklı bir beyne sahip olmak, daha çok çalışma isteği uyandıracaktır.

Düzenli kitap okumanın 8 faydası

HAYAL GÜCÜ

- Kitap, yalnız kalmanın aslında insana güzellikler katabileceğini, fiziksel yalnızlığın bizi sürükleyeceği girdaptan hayal gücümüzle çıkabileceğimizi öğretir. Kişi doğru kitapları seçtiğinde depresyon sürecini de yönetebilir.

- Vizyona girecek filmler hakkında çok fazla bilgi sahibi olabilirsiniz. Çünkü kitabını okumuşsunuzdur. Filme de beyninizin içinde kendinize özel çektiğiniz filmle kıyaslama yapmak için girersiniz.

Düzenli kitap okumanın 8 faydası

YARATICILIK VE SORUMLULUK

- Her zaman yaşamak gerekmez, bazen de şahit olursunuz. Kitap okuyarak şahit olduğumuz olaylar ve hayatlar, bize hayatımız adına ders çıkarma imkanı verir.

- Artan bilgi birikiminiz, yaratıcılığınızı geliştirir ve sorumluluk sahibi bir birey olmanıza yardımcı olur.

- Çocuk yaşta başlayan kitap okuma etkinlikleri, hayal gücü her şeye açık çocuğun daha sağlıklı bir hayata hazırlanmasına yardımcı olur.

Damla Karakuş

[email protected]

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