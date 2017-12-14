Düzgün Russell'ın Yahudiler hakkındaki yazısını aktardı

Şaban Ali Düzgün, İngiliz filozof Bertrand Russell'ın ölümünden bir gün sonra, Kahire'de toplanan parlamenterler birliğinde okunmak üzere ve gazetelerde kendi parasıyla yayınladığı Filistin sorunuyla alakalı bir metnini anlattı.





"YAHUDİLERİN AHLAK SORUNUDUR"

Düzgün, Bertrand Russell'ın "Bu sorun sadece Müslümanların sorunu değil. Dünyadaki bütün Yahudilerin boynuna dolanan ahlaki değirmen taşıdır. Ahlak sorunudur. Nazilerin Yahudilere yaptığının aynısını bugün Yahudiler Filistinlilere yapmaktadır. Kendileri sürekli tarihteki sürgünleri ve tarihte çektikleri acıları başkalarına çektirdikleri acıların gerekçesi haline getirmektedirler" dediğini belirtti.