Düztabanlık nedir

Ortopedik bir sorun olan düztabanlık toplumun birçok kesiminde görülen, yaşam kalitesini düşüren bir bozukluktur.

DÜZTABAN AYAK

Normal ayak tabanı kavisli bir yapıya sahiptir, düztabanlık ise ayak içi kavisinin olmayışıyla yere olan temasın artmasıdır. Yük taşıma yeteneğine yardımcı olan ayak, topuktan öne doğru ivme alarak yaylanma hareketi sağlar. Ayağın bu hareketi yapabilmesi için ayak içi kavisin olması gerekir. Eğer bu kavis yok ya da yetersiz ise düztaban bir ayağınız vardır demektir.

BELİRTİLERİ

Düztabanlık doğuştan ve daha sonra ortaya çıkabilen bir ortopedik bir sorundur. Toplumun yüzde 10'luk kesiminde görülen düztabanın doğuştan ortaya çıktığı tespit edilirse tedaviye çok ihtiyaç duyulmaz. Esnek düztabanlık ve sert düztabanlık şeklinde 2'ye ayrılan bu yapısal sorunun belirtileri ise şöyle:

- Erken yorulma

- Ayaklarda sık ağrı

- Ayağın içe basması

- Dizlerin birbirine çarpması

- Bel ağrıları

- Erken yorulma

- Bel kısmında kireçlenme

- Spor kabiliyetinde azalma





ESNEK DÜZTABANLIK

İki şekli olan düztabanlıkta esnek düztaban toplumda daha çok görülmektedir. Esnek düztabanda ayak boştayken kavis görülmektedir fakat yere basıldığında ayak düzleşir. Bu yapısal sorunda genetik bir bozukluk yoksa erken yaşlarda düzelebilir. Eğer ilerleyen dönemde kavis yok olursa tabanlık desteğiyle ayak tedavi edilir.

SERT DÜZTABANLIK

Düztabanlığın diğer bir çeşidi olan sert düztabanlıkta ayak boştayken ve yere basarken kavis oluşmaz. Ayak kemikleri arasında dengenin bozulmasıyla ortaya çıkar ve tedavisi sadece cerrahi operasyondur. Bu tür düztabanlar tedavi edilmezse ilerde kalıcı sorunlar ortaya çıkabilir.

NASIL TEDAVİ EDİLİR

Düztabanlıkta öncelik her hastalıkta olduğu gibi erken teşhisin konulmasıdır. Bunun için ortopedi uzmanında yardım alınması gerekir.

Düztabanlıkta en önde gelen tedavi yöntemi ayakkabı değişikliğidir. Ayakkabı tabanını destekleyen ayağın şeklini düzelten modifikasyonlar kullanılır. Burada eğer ağrılar yine devam ediyorsa doktorunuza görünmeniz gerekir.

Yukarıda bahsettiğimiz düztabanlılık tipleri tedavi sürecine yön vermektedir. Eğer esnek bir düz tabansanız tedavi gerekmezken sert düztaban bozukluğu varsa çekilen röntgene göre cerrahi operasyonla ayağın şekli düzeltilir.