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DW'den 'Afrinli siviller korkuyor' yalanı

Türkçe yayın yapan Alman yayın organı Deutsche Welle, Afrinli siviller korku içinde haberi ile yalan haber ve dezenformasyona devam ediyor.

Haber Merkezi | 26.01.2018 - 16:33..
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Alman menşeili Deutsche Welle haber sitesi, masa başı haberciliğinde çığır açmaya devam ediyor.

KAYNAK: ALMANYA'DA YAŞAYAN 'ORTA DOĞU' UZMANI...

DW'nin Afrinli olan ancak Almanya'da yaşayan bir Kürt olduğu söylenen Kamal Sido adlı bir kişiye dayandırdığı haberde kişinin mezhebine kadar detaya girilirken Almanya'daki "Tehdit Altındaki Halklar" derneğinde Ortadoğu uzmanı olduğu da belirtilmiş.

PKK'nın sivil yalanı

DW'den 'Afrinli siviller korkuyor' yalanı

DW'NİN SİLAHLANDIRILMIŞ SİVİLLERDEN HABERİ YOK

Ailesinden güçlükle aldığı haberlere göre, Afrin halkının gıda stokların tükenmekte, su kaynakları tehdit altında olduğu ve sığınacak güvenli bir yerlerinin kalmadığı iddia edilirken YPG'lilerin yerel halkı kalkan olarak kullandığından hatta silahlanmaya zorladığından, ellerindeki DEAŞ'lı esir teröristleri, TSK ve ÖSO'ya karşı savaşmak için serbest bırakmalarından bahsedilmemesi dikkat çekici.

PKK, Afrin'de sivilleri kalkan yapıyor

DW'den 'Afrinli siviller korkuyor' yalanı

TSK, ALDIĞI HER KÖYDE HASRETLE KUCAKLANIYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) aldığı her köyde sevinç gösteriyle karşılandığından da haberi olmayan DW'nin ropörtaj yaptığı Silo'nun TSK'nın yine bu köylere yaptığı yardımdan da, sivil halka zarar vermemek, su kaynakları gibi hayatsal noktalardan uzak durmak adına operasyonu oldukça hassas yürüttüğünden de haberi yok.

Afrin'deki teröristlerden temizlenen köye yardım eli

DW'den 'Afrinli siviller korkuyor' yalanı

"GÜCÜMÜZÜ HOYRATÇA KULLANMIYORUZ"

Nitekim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu konuya şu sözleriyle tam olarak cevap verdi:

"Türkiye'nin Afrin'deki operasyonu sadece ve sadece terör örgütlerine ve teröristlere yöneliktir. Birileri ısrarla bize bu operasyon kısa sürsün diye telkinde bulunuyor. Bende o birilerine telefonda söyledim. Eğer biz sahip olduğumuz gücü hoyratça kullanmaya kalksak bu operasyon birkaç günlük iştir. Ancak biz Afrin'i işgale gitmiyoruz."

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