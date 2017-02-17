Alman DW'nin PKK yanlısı muhabiri gözaltında

Alman gazetesi Die Welt'in Türkiye muhabiri Deniz Yücel, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına alındı.

AVUKATI KONUŞTU

Deniz Yücel'in avukatı Veysel Ok, BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada dosyada gizlilik kararı olduğu için müvekkilinin neyle suçlandığını henüz bilmediklerini söyledi.

72 SAATDİR GÖZALTINDA

Ayrıca Yücel'in 72 saati aşkın süredir gözaltında tutulduğunu belirtti.

DW'NİN GENEL YAYIN YÖNETMENİNDEN AÇIKLAMA

Welt'in Genel Yayın Yönetmeni Ulf Poschardt konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Muhabirimiz Deniz Yücel mükemmel bir iş çıkarıyor. Türk hükümeti, sürekli bir hukuk devleti olduğuna vurgu yapıyor. O nedenle suçsuzluğunun adil bir yargı sürecinde ortaya çıkacağından bir şüphemiz yoktur" diye konuştu.

Poschardt ayrıca Türk makamlarından Die Welt muhabiri Yücel'in bir an önce serbest bırakılmasını talep etti.