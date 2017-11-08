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E-5 AVM işgali altında

Anadolu Yakası'nda Kadıköy-Kartal hattındaki 12 AVM, günün her saatinde E-5 trafiğini içinden çıkılmaz hale getiriyor.

08.11.2017 - 14:46
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E-5 AVM işgali altında

E-5'teki trafik yoğunluğuna dikkat çekmek için 10 gün önce bir haber yaptık. 10 gün bekledik, önlem alınacak mı, hesap sorulacak mı?

E-5 İŞGALİNE SES YOK

E-5'te emniyet şeridiyle birlikte, sağdaki şeridi işgal eden Rönesans İnşaat'la ilgili herhangi bir işlem yapılmadı.

Aynı şekilde; Cevizli Köprüsü'nde İKEA'nın yapım şirketi olan Maya İnşaat'ın kamyonları ve beton mikserleriyle kavşağı işgal etmesine kimse ses çıkarmıyor.

E-5 AVM işgali altında

"ŞEHİRLERİMİZ BETON BETON BETON..."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehircilik Şurası'nda "Günümüz şehirleri insana huzur vermiyor. Beton beton beton. Orada ruh yok, huzur yok" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bile şikayet ettiği bir ortamda İstanbul'u AVM ve rezidans işgalinden kurtaracak bir adım atılamaz mı?

E-5 AVM işgali altında

GEREKLİ ÖNLEMLER ALINSIN

İstanbul için bunu bir ihbar kabul ediyoruz. Hazır Cumhurbaşkanı böyle bir çıkış yapmışken, İstanbul'da gerekli önlemleri almanın tam zamanı.

E-5 AVM işgali altında

E-5 AVM işgali altında

İstanbul'da E-5'e AVM ihaneti haberi

E-5 AVM işgali altında

IKEA, İstanbul'un göbeğine 3.mağazasını açıyor haberi

E-5 AVM işgali altında

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirde ruh yok haberi

E-5 AVM işgali altında

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