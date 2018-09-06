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E-5 Karayolu’nda trafiği durdurup köpeği kurtardı

İstanbul'da E-5 Karayolu Maltepe Küçükyalı mevkiinde, motosikletli bir genç fark ettiği refüjde mahsur kalan köpeği, trafiği durdurarak karşıya geçirdi.

İHA | 06.09.2018 - 07:53..
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E-5 Karayolu Maltepe Küçükyalı mevki Bostancı istikametinde trafikte seyreden motosikletli genç, refüjde bir köpeğin mahsur kaldığını gördü. Durum karşısında kayıtsız kalamayan genç, motosikletini durdurarak refüje geçti.

BU HAREKETİYLE TAKDİR TOPLADI

İçeride mahsur kalan köpeği kucağına alan genç, trafiği durdurarak yol kenarına geçti. Burada köpeği bırakan genç ardından motosikletine binerek yoluna devam etti.

Gencin bu hareketi büyük alkış toplarken, “insanlık ölmemiş” dedirten o anlar ise kask kamerasına yansıdı.

Trafiği durdurarak refüjde mahsur kalan köpeği kurtardı VİDEO

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