E-5 otoyolunda motorize polis ekipleri kaza yaptı

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Türkiye alkol tüketiminde sondan ikinci

Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre sigara, alkol ve şişmanlık Avrupalıların en büyük sorunları olurken, Türkiye en az alkol tüketen ülkeler arasında.