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E-5 otoyolunda motorize polis ekipleri kaza yaptı

E-5 otoyolu Çağlayan mevkisinde motorize polis ekipleri kaza yaptı, 2 polis hafif yaralandı.

İHA | 12.09.2018 - 10:24..
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E-5 otoyolu Çağlayan mevkisinde sabah saatlerinde meydana gelen kaza iddiaya göre şöyle gerçekleşti;

Motorize polis ekipleri E-5 otoyolunda Ankara istikametine doğru gittiği sırada önlerinde seyreden midibüsün arka kapısı aniden açıldı. Bir anda durmayı başaramayan polis ekipleri, midibüse arkadan çarptı. Kazada 2 polis hafif yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören sürücüler sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri yaralı polislerin ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralı polisler tedavi edilmek üzere çevre hastanelere kaldırıldı.

E-5 otoyolunda motorize polis ekipleri kaza yaptı

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