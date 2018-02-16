taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.226
USD
3,7683
EURO
4,7107
ALTIN
164,04
PETR
64,4500

E-5'deki kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Kadıköy'de E-5 üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

İHA | 16.02.2018 - 02:33..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Atakan Oğuz yönetimindeki 41 YS 247 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Kazada sürücü Atakan Oğuz ve Yonca Tut araçta sıkıştı.

E-5'deki kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı


YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olayı gören çevrede ki vatandaşlar, polis, ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç içinde sıkışanları çıkarttı. Olay yerinde ki ilk müdahalenin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırdı.

Yaralılardan sürücü Atakan Oğuzun durumunun ağır olduğu öğrenilirken Yonca Tut’un ise durumunun iyi olduğu belirtildi. öte yandan kaza yapan araç kullanılamaz hale geldi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

E-5'deki kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Erzurum THY ile kış turizminde dünyaya açılıyor
Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, "Erzurum'un Türkiye'nin kayak turizmi açısından marka şehirleri arasında" dedi.
Bilecik'te psikolojik tedavi gören genç intihar etti
Bilecik'te yaşayan ve psikolojik tedavi gören 34 yaşındaki Ferhat Kaya, intihar etti.
Samsun'daki kazada bir aileden 2 kişi yaralandı 1 kişi öldü
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Engelli oğlunu tüfekle öldüren kadın intihar etti
Denizli'de yaşayan 35 yaşındaki Seher Baş, engelli oğlunu öldürdükten sonra aynı tüfekle kendi hayatını da sonlandırdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kılıçdaroğlu'nun talebi CHP'de tartışma yaratacak

Kılıçdaroğlu'nun talebi CHP'de tartışma yaratacak

18
Engelli oğlunu tüfekle öldüren kadın intihar etti

Engelli oğlunu tüfekle öldüren kadın intihar etti

26
Sosyal medyadan terör propagandasına 5 gözaltı

Sosyal medyadan terör propagandasına 5 gözaltı

19
Soy bilgisi sorgulamaya büyük talep: 5 milyonu geçti

Soy bilgisi sorgulamaya büyük talep: 5 milyonu geçti

18
UEFA'da gecenin sonuçları

UEFA'da gecenin sonuçları

2
Samsun'daki kazada bir aileden 2 kişi yaralandı 1 kişi öldü

Samsun'daki kazada bir aileden 2 kişi yaralandı 1 kişi öldü

0
Bilecik'te psikolojik tedavi gören genç intihar etti

Bilecik'te psikolojik tedavi gören genç intihar etti

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM