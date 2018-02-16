E-5'deki kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Atakan Oğuz yönetimindeki 41 YS 247 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Kazada sürücü Atakan Oğuz ve Yonca Tut araçta sıkıştı.





YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olayı gören çevrede ki vatandaşlar, polis, ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç içinde sıkışanları çıkarttı. Olay yerinde ki ilk müdahalenin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırdı.

Yaralılardan sürücü Atakan Oğuzun durumunun ağır olduğu öğrenilirken Yonca Tut’un ise durumunun iyi olduğu belirtildi. öte yandan kaza yapan araç kullanılamaz hale geldi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı



