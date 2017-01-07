taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.107
USD
3,6377
EURO
3,8339
ALTIN
137,13
PETR
56,9800

E-5'te karda kalan sürücüler ters istikamete döndü

İstanbul'da etkili olan kar yağışı hayatı felç ederken E-5 karayolunu kullanan sürücülerin yan yollarda ters yöne ilerledikleri görüldü.

İHA | 07.01.2017 - 00:03
  1. Haberler
  2. İç Haber

İstanbul’da akşam saatlerinde etkili kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle Küçükçekmece Bahçelievler yönünde E-5 karayolu üzerinde araçlar gitmekte güçlük çekti. Kar nedeniyle ilerleyemeyen araçlar çareyi geri geri gitmekte budu.

TERS İSTİKAMETE DÖNDÜLER

Bazı sürücülerin ise girdikleri yan yollarda ters istikamette ilerlemeye çalıştıkları görüldü. Yolda kalan bir sürücü Silivri’de Küçükçekmece’ye kadar 5 saatte gelebildiğini belirtti.

BAZI SÜRÜCÜLER ARAÇLARINI BIRAKTI

Öte yandan bazı sürücüler ise araçlarını yol kenarlarında bırakarak evlerine gittikleri görüldü.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
E-5'te karda kalan sürücüler ters istikamete döndü

E-5'te karda kalan sürücüler ters istikamete döndü

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM