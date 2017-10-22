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E-5'te kaza: 1 kişi öldü

İstanbul Maltepe'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

22.10.2017 - 08:17
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Alınan bilgiye göre, E-5 karayolunda Kadıköy istikametinde ilerleyen Uğur A. (27) idaresindeki 34 CJB 50 plakalı pikap, Maltepe Gülsuyu Köprüsü yakınlarında yol kenarında park halindeki 33 CBJ 72 plakalı tıra arkadan çarptı.

E-5'te kaza: 1 kişi öldü

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis yol üzerinde güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri de araçta sıkışan sürücüyü çıkarmak için çalışma başlattı. Sürücü Uğur A'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

E-5'te kaza: 1 kişi öldü

Cenaze, otopsi yapılmak üzere Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.

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