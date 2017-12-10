E-5’te kaza: Araçtan fırlayan kişi öldü

D100 Karayolu Edirne istikameti Cevizlibağ Metrobüs Durağı yanında meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda 34 EH 3064 plakalı otomobil önce refüje çarptı ardından yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan Nihat Duran(35) araçtan fırladı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan yaralıları çevrede bulunan vatandaşlar çıkardı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 4 yaralı ambulanslarla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

ARAÇTAN FIRLAYAN BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın etkisiyle araçtan fırlayan Nihat Duran’a olay yerinde gelen sağlık ekipleri müdahale etmeye başladı. Araçtan fırlayan Duran, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aracın bariyerlere çarpmasıyla araç motoru da araçtan fırladı. Olay yerinde hayatını kaybeden Duran’ın cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı. Aracın çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaza sonrası belediye ekipleri yola dökülen yakıtın başka bir kazaya neden olmaması için çalışma yaptı. Yaklaşık bir saat kapalı kalan yol tekrar trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.