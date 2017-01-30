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Makas atan sürücü zincirleme kazaya neden oldu

Küçükçekmece E-5 Karayolu'nda makas atan bir sürücünün neden olduğu zincirleme kaza kameraya yansıdı.

30.01.2017 - 09:15
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Küçükçekmece E-5 karayolu Cennet istikametinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, siyah bir otomobilin sürücüsü yoğun trafikte makas atarak ilerlemeye başladı.

SEYİR HALİNDEKİ ARACA ÇARPTI

Trafikte tehlike saçarak hızla devam eden araç önünde seyir halinde olan bir otomobile çarptı. Kaza nedeniyle kontrolden çıkan iki araç, metrobüs bariyerlerine çaparken, olaya sebebiyet veren sürücü ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Makas atan sürücü zincirleme kazaya neden oldu

Makas atan sürücü zincirleme kazaya neden oldu VİDEO

ZİNCİRLEME KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen zincirleme kazada iki kişi hafif yaralanırken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Makas atan sürücü zincirleme kazaya neden oldu

Makas atan sürücü zincirleme kazaya neden oldu

Makas atan sürücü zincirleme kazaya neden oldu

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