E-5'te trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

22 yaşındaki Berat Karabiber yönetimindeki otomobil henüz bilinmeyen bir şekilde E-5 üzerinde kontrolden çıktı. Süratli bir şekilde ilerleyen otomobil yol kenarında park halinde olan 34 LU 9858 plakalı özel halk otobüsüne çarptı.





GENÇ SÜRÜCÜ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Çarpmanın etkisi ile otomobil otobüse sürtünerek durabildi. Sürücü kurtuldu, yanında ki arkadaşı can verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Berat Karabiber'e müdahale etti. Sağlık ekiplerince ambulansa götürülen sürücü, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ‘nde tedavi altına alındı.

Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan Murat Nurkaya (33) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yapılan incelemelerin ardından Murat Nurkaya’nın cansız bedeni Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



