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e-Devlet Kapısı en iyi mobil uygulamalar arasında

e-Devlet Kapısı mobil uygulaması, Apple'ın AppStore uygulama marketinde 2017 yılının en iyi uygulamaları listesine girdi.

AA | 14.12.2017 - 09:10..
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  2. Teknoloji
e-Devlet Kapısı en iyi mobil uygulamalar arasında

Türksat AŞ'den yapılan açıklamada, e-Devlet Kapısı mobil uygulamasının başarılarına bir yenisinin daha eklendiği belirtildi.

E-DEVLET, 2017'NİN EN İYİLERİ ARASINDA

e-Devlet Kapısı mobil uygulamasının Apple'ın AppStore uygulama marketinde, 2017 yılının en iyi uygulamaları listesine girdiği bildirilen açıklamada, "2015'te Google Play'de 'en iyi geliştirici' unvanına sahip olan e-Devlet Kapısı mobil uygulaması, 2016'da Apple AppStore uygulama marketinde en iyiler listesinde yerini almıştı. Söz konusu uygulama, bu yıl en iyi ücretsiz uygulamalar listesine yeniden seçildi.

e-Devlet Kapısı en iyi mobil uygulamalar arasında

Apple AppStore tarafından en iyiler, ilgili ülkede yıl bazında kullanıcılar tarafından en çok kullanılan, en çok indirilen ve en çok tercih edilen uygulamalar arasından seçiliyor." ifadeleri kullanıldı.

Bu ay itibarıyla tüm platformlarda 14 milyondan fazla indirilme sayısına sahip e-Devlet Kapısı mobil uygulaması üzerinden bine yakın kamu kurumu ve yerel kurum hizmeti sunuluyor.

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