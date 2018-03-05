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E-Devlet miras sorgulama

'Şehit' bilgisi ve 'Soyağacı' sorgulama uygulaması başlatan E-Devlet, bu kez de sistem üzerinden 'Mirasçılık Belgesi' hizmeti vermeye başlıyor.

Haber Merkezi | 05.03.2018 - 14:16..
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E-Devlet miras sorgulama

E-Devlet miras sorgulama

6 Mart'tan itibaren verilmeye başlanacak hizmetle ölüm tarihi 1990 yılı sonrası olan kişiler için 'Mirasçılık Belgesi Verilmesi' talebinin UYAP sisteminden yapılması zorunlu hale getirildi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Yargı birimlerinden alınan 'Mirasçılık Belgesi Verilmesi' talepleri UYAP üzerinden elektronik ortamda 06.03.2015 tarihinden itibaren verilmeye başlanmıştır. 16.12.2016 tarihinden itibaren yargılamayı gerektiren durumlar hariç olmak üzere ölüm tarihi 1990 yılı sonrası olan kişiler için 'Mirasçılık Belgesi Verilmesi' talebinin UYAP sisteminden yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Bu kapsamda yukarıdaki koşula uyan 'Mirasçılık Belgesi Verilmesi' ve 'Mirasçılık Belgesinin İptali' kararları bu hizmet üzerinden görüntülenebilecektir." denildi.

VERASET İLAMI SORGULAMA

E-Devlet miras sorgulama

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