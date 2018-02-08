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E-Devlet soyağacı sorgulama

E-Devlet, alt-üst soy bilgisi sorgulama hizmetini bugün hizmete soktu.

Haber Merkezi | 08.02.2018 - 14:42..
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e devlet

Vatandaşlar kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü altyapısı üzerinden alt-üst soy bilgisi sorgulama hizmetini kullanabiliyor.

AİLE GEÇMİŞİ GÖRÜNTÜLENİYOR

Sisteme giren vatandaşlar "belge oluştur" diyerek geçmiş yıllara ait soyağaçlarını görebiliyor. Sorgulamada 1800'lü yıllara kadar aile geçmişi görüntülenebiliyor.

SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği hizmet sayfası yaşanan yoğunluk nedeniyle belli aralıklarla hizmet veremiyor.

E-Devlet soyağacı sorgulama

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