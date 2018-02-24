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E-devlet yine çöktü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sefer emri olanlar hazır olsun" sözüyle e-devlete girenler yoğunluğa neden oldu.

Haber Merkezi | 24.02.2018 - 17:21..
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E-devlet yine çöktü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin Kahramanmaraş'taki 6. olağan il kongresinde "Sefer görev emri olanlar öncelikle hazır olsunlar. Ama şuan ihtiyaç yok. Karar verildiği anda yola revan oluruz." ifadeleri üzerine onlarca kişi e-devlet'ten sefer emri bulunup bulunmadığını sorgulamak istedi.

E-DEVLET ÇÖKTÜ

Daha önce soy sorgulama nedeniyle çöken e-devlet bu kez de sefer sorgulamasıyla çöktü. Sisteme giren vatandaşlar, "Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı." mesajıyla karşılaştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sefer emri olanlar hazır olsun VİDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sefer emri olanlar hazır olsun

E-devlet yine çöktü

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