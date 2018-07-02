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E-devlet'e alternatif: Tek kapı uygulaması

Resmi işlemlerde vatandaşın hayatını kolaylaştıracak yeni bir uygulamayla devreye girecek.

AA | 02.07.2018 - 12:03..
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Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, Vatandaşın, farklı sebeplerle e-devlet uygulamasını kullanmayıp, kamu kurumuna giderek yüz yüze hizmet alma talebine yönelik yeni bir konsept üzerinde çalıştıklarını söyledi.

"VATANDAŞIN 50 KURUMA GİTMESİNE GEREK YOK"

Oktay, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:  "Tek kapı" diye ifade ettiğimiz, daha güzel bir isim vereceğimiz bir uygulama. Vatandaşın 50 kurumda işi olabilir, 50 kuruma gitmesine gerek yok. Gelsin tek bir kapıdan girsin. Hangi kurum nerede aramadan, hiçbir belge getirmeden, fotoğraf dahil elini kolunu sallayarak tek noktadan hizmetlerin tamamını alsın.

"ÇOK CİDDİ BİR AŞAMAYI GERİDE BIRAKACAĞIZ"

Böyle bir çalışmamız da var. Bu çalışmada son aşamaya gelindi. Bu tamamlandığında bürokrasinin azaltılması, şeffaflık, takip edilebilirlik dediğimiz alanda çok ciddi bir aşamayı geride bırakacağız. Vatandaşın, hangi konuda, hangi bilgiye ihtiyacı varsa tek tuşla hizmet alabileceği bir sistemi getirmeye çalışıyoruz. Bürokrasinin azaltılması konusunda Türkiye çok ciddi bir eşiği aşmak üzere. Bütün kurumlarıyla hızlı, esnek karar alan ve hızlı uygulayabilen yepyeni bir devlet."

Sistemin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne adapte olacak şekilde hazır olduğunu bildiren Oktay, Başbakanlık Müsteşarlığı olarak yaptıkları çalışmalarla yeni sisteme ellerinden gelen katkıyı sunduklarını sözlerine ekledi.

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