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e-Devlet'ten artık vasiyet de sorgulanabilecek

Son günlerde büyük bir atılım yaparak birçok hizmeti vatandaşa sunan e-Devlet'te şimdi de vasiyetname sorgulanabilecek.

AA | 12.03.2018 - 16:32..
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e-Devlet'ten artık vasiyet de sorgulanabilecek

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, mirasçılık belgesinin "e-Devlet"ten alınmasına yönelik uygulamanın ardından vasiyetnamelerin de elektronik ortamdan verilmesi için çalışma başlattı.

VASİYET SORGULANABİLECEK

Başkanlık, çalışmalarını tamamladığı uygulamanın hayata geçirilmesi için "e-Devlet"e bildirimde bulundu.

Böylece, Adalet Bakanlığının "e-Devlet" üzerinden sunduğu hizmetler arasına kısa süre içerisinde vasiyetname alınması da eklenecek. Kullancılar, oluşturulacak alana vatandaşlık numarası ile giriş yaparak vasiyetname sorgulatabilecek.

1 OCAK 2017'DEN SONRASINI KAPSAYACAK

Uygulama ile noterlerin verdiği, mahkeme kararıyla açılan vasiyetnamelere ulaşılabilecek. Yeni uygulama 1 Ocak 2017 tarihi ve sonrasını kapsayacak.

E-DEVLET'TE KULLANIMA AÇILAN YENİ HİZMETLER

e-Devlet son günlerde kullanıma açtığı; soy ağacı sorgulama, şehit listesi, sefer görev emri, miras sorgulama hizmetleriyle adından sıkça söz ettirmişti.

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