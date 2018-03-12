e-Devlet'ten artık vasiyet de sorgulanabilecek

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, mirasçılık belgesinin "e-Devlet"ten alınmasına yönelik uygulamanın ardından vasiyetnamelerin de elektronik ortamdan verilmesi için çalışma başlattı.
VASİYET SORGULANABİLECEK
Başkanlık, çalışmalarını tamamladığı uygulamanın hayata geçirilmesi için "e-Devlet"e bildirimde bulundu.
Böylece, Adalet Bakanlığının "e-Devlet" üzerinden sunduğu hizmetler arasına kısa süre içerisinde vasiyetname alınması da eklenecek. Kullancılar, oluşturulacak alana vatandaşlık numarası ile giriş yaparak vasiyetname sorgulatabilecek.
1 OCAK 2017'DEN SONRASINI KAPSAYACAK
Uygulama ile noterlerin verdiği, mahkeme kararıyla açılan vasiyetnamelere ulaşılabilecek. Yeni uygulama 1 Ocak 2017 tarihi ve sonrasını kapsayacak.
E-DEVLET'TE KULLANIMA AÇILAN YENİ HİZMETLER
e-Devlet son günlerde kullanıma açtığı; soy ağacı sorgulama, şehit listesi, sefer görev emri, miras sorgulama hizmetleriyle adından sıkça söz ettirmişti.