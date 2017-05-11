E-Nabız ve ESİM ikinci kez e-Devlet Ödülü kazandı

eTR ödülleri ile örnek e-Devlet uygulamalarına dikkat çekilmesi, yenilikçi girişimlerin kamuoyuna tanıtılması, başarılı girişimlerin desteklenip özendirilmesi ve bu yöndeki uygulamaların yaygınlaşması hedefleniyor.

Konuşmaların ardından, Kamudan Vatandaşa e-Hizmetler, Kamudan İş Dünyasına e-Hizmetler, Kamudan Kamuya e-Hizmetler, Küçük Ölçekli Belediye, Orta Ölçekli Belediye ve Büyük Ölçekli Belediye kategorilerinde finalde kalan 24 projeden kazananlar, jürinin yaptığı elektronik oylama ile belirlendi.

14. eTR Ödülleri'ni Kazananlar:

Yerel Yonetimlere Yönelik Kategoriler



"Küçük Ölçekli Belediye" kategorisinde ödüle hak kazanan kurum ''Artvin Belediyesi - Engelsiz Belediye (İYİBu) projesi''.

"Orta Ölçekli Belediye" kategorisinde ödüle hak kazanan kurum ''Süleymanpaşa Belediyesi- Yapay Zeka Destekli Mutlukent projesi''.

"Büyük Ölçekli Belediye" kategorisinde ödüle hak kazanan kurum Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü - Mobil Çevre Denetim Sistemi.

Kamu Kurumlarına Yönelik Kategoriler

"Kamudan Kamuya eHizmetler" Orman Genel Müdürlüğü – "ORDEP" Projesi.

"Kamudan İş Dünyasına eHizmetler" Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü –''İRİS" projesi.

"Kamudan Vatandaşa eHizmetler" Sağlık Bakanlığı – "ESİM" projesi.

projeleri ödüle layık görüldü.

Öte yandan, eDevlet uygulamaları ile örnek olan veya örnek teşkil edebilecek uygulamalara verilen, "TÜSİAD-TBV eTR Yürütme Kurulu Özel Ödülü"nü Orman Genel Müdürlüğü OYMES projesi aldı. "TÜSİAD-TBV eTR Yürütme Kurulu tarafından verilen "En iyi Gelişim Gösteren Proje Ödülü"nü ise Sağlık Bakanlığı ENabız projesi kazandı. Etkinliğin ana sponsoru Vodafone Türkiye tarafından, finale kalan kurumlar arasından Vodafone Dijitalleşme Endeksi'nde en yüksek puanı alan kuruma verilen "Vodafone Türkiye Özel Ödülü"nü T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Engelsiz DYS projesi aldı.