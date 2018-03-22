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E-Okul'dan 1,5 milyar kez öğrenci bilgisi soruldu

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne son bir yılda 1,5 milyar kez giriş yapıldı.

AA | 22.03.2018 - 12:13..
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Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) öğrenci ve velilerin kullanımına sunduğu ve son zamanların en çok tercih edilen hizmetlerinden e-Okul sistemi aracılığı ile öğrencilere ait birçok bilgiye anında ve kolay erişim imkanı sağlanıyor.

Bakanlık bünyesinde Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca geliştirilen e-Okul sisteminde öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihleri yer alıyor.

E-Okul'dan 1,5 milyar kez öğrenci bilgisi soruldu

GİRİŞLERİN YÜZDE 80'İ MOBİL UYGULAMADAN

E-Okul sistemine öğrenci ve velilerce son bir yılda 1,5 milyar kez giriş yapıldı. Bu girişlerin yüzde 80'i, 18 milyon akıllı telefonda kurulu mobil e-Okul uygulamasından gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığının e-Okul sisteminde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık durumları, sınav bilgileri, merkezi sınavların başvuru ve tercih işlemleri, haftalık ders programı, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları da yer alıyor.

Öte yandan e-Okul sistemi en çok tıklanan kamu siteleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle eğitim öğretim yılı sonlarında veliler günde 30 milyon kez e-Okul sistemine girerek çocuklarının okul durumlarına ilişkin bilgilere ulaşıyor.

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