taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.996
USD
3,5704
EURO
3,9028
ALTIN
140,99
PETR
50,8600

E-posta'lar fazla mesaiye delil sayılacak

İşe iade davalarında fazla mesai konusunda gece çalışıldığını ortaya koyan e-postalar da delil olarak kabul edilecek.

14.05.2017 - 09:50
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Yüksek mahkeme, çalışma yaşamında iki önemli karara imza attı. Şirketlerin üst düzey yöneticileri ve CEO'ları işçilere tanınan iş güvencesi hükümlerinden yararlanabilecek. İşe iade davalarında fazla mesai konusunda gece çalışıldığını ortaya koyan e-postalar da delil olarak kabul edilecek.

E-posta'lar fazla mesaiye delil sayılacak

İADE DAVASINDA EMSAL KARAR

Yargıtay, özgür iradesiyle işçi alma, işten çıkarma yetkisi olmayan yöneticilerin de iş güvencesinden yararlanabileceğine hükmetti.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, bir şirket genel müdür yardımcısının açtığı işe iade davasında, mahkeme işveren temsilcisi olduğu için davanın reddini istedi. Dava temyize gitti. Yargıtay da; üst düzey bürokratlar, yöneticiler için emsal teşkil eden kararında yöneticilerin de iş güvencesi kapsamında olduğuna dikkat çekti.

MAHKEME E-POSTA'LARI DELİL KABUL ETTİ

Kararda, "Özgür iradesiyle işlem yapamayan yöneticiler iş güvencesi hükmünden yararlanabilir." denildi. Özel bir bankada direktör olan bankacının açtığı tazminat davasında bankanın avukatları davacının direktör olarak çalıştığını dolayısıyla mesailerini kendisinin ayarladığını belirterek, fazla çalışma ücreti talep edemeyeceğini öne sürdü. Davacı ise, fazla mesaisini kanıtlamak için, e-postaları sundu. Çalışanlara gönderdiği e-postaları hafta sonu ve gece geç saatlere kadar çalıştığının kanıtı olarak gösterdi. Mahkeme, bunu delil olarak kabul etti.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye İran sınırına da duvar örecek

Türkiye İran sınırına da duvar örecek

71
Erdoğan'dan Çin'de liderlerle aile fotoğrafı

Erdoğan'dan Çin'de liderlerle aile fotoğrafı

51
Kızını FETÖ kataloğuna sokup generalin oğluyla evlendirdi

Kızını FETÖ kataloğuna sokup generalin oğluyla evlendirdi

36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çin'de açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çin'de açıklamalar

23
99 ülkeyi etkileyen küresel siber saldırının bilançosu

99 ülkeyi etkileyen küresel siber saldırının bilançosu

14
Eurovision'da sahneye çıkan seyirci poposunu gösterdi

Eurovision'da sahneye çıkan seyirci poposunu gösterdi

15
IDEF 2017'ye Türkiye damgası

IDEF 2017'ye Türkiye damgası

33
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM