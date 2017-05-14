E-posta'lar fazla mesaiye delil sayılacak

Yüksek mahkeme, çalışma yaşamında iki önemli karara imza attı. Şirketlerin üst düzey yöneticileri ve CEO'ları işçilere tanınan iş güvencesi hükümlerinden yararlanabilecek. İşe iade davalarında fazla mesai konusunda gece çalışıldığını ortaya koyan e-postalar da delil olarak kabul edilecek.

İADE DAVASINDA EMSAL KARAR

Yargıtay, özgür iradesiyle işçi alma, işten çıkarma yetkisi olmayan yöneticilerin de iş güvencesinden yararlanabileceğine hükmetti.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, bir şirket genel müdür yardımcısının açtığı işe iade davasında, mahkeme işveren temsilcisi olduğu için davanın reddini istedi. Dava temyize gitti. Yargıtay da; üst düzey bürokratlar, yöneticiler için emsal teşkil eden kararında yöneticilerin de iş güvencesi kapsamında olduğuna dikkat çekti.

MAHKEME E-POSTA'LARI DELİL KABUL ETTİ

Kararda, "Özgür iradesiyle işlem yapamayan yöneticiler iş güvencesi hükmünden yararlanabilir." denildi. Özel bir bankada direktör olan bankacının açtığı tazminat davasında bankanın avukatları davacının direktör olarak çalıştığını dolayısıyla mesailerini kendisinin ayarladığını belirterek, fazla çalışma ücreti talep edemeyeceğini öne sürdü. Davacı ise, fazla mesaisini kanıtlamak için, e-postaları sundu. Çalışanlara gönderdiği e-postaları hafta sonu ve gece geç saatlere kadar çalıştığının kanıtı olarak gösterdi. Mahkeme, bunu delil olarak kabul etti.