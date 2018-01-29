E-sigara sanıldığından daha tehlikeli

Çağın en kötüm bağımlılıklarından biri olan sigara, giderek genç yaşlara hitap etmeye, masum gösterilerek özentilikle elden ele yayılıyor. Sigara üzerindeki devletin baskı mekanizması her ne kadar olumlu yönde sonuçlar verse de, yeni yeni türeyen e-sigaralar, zararsız gibi gösterilerek sigaranın yerine kullandırılmaya çalışılıyor.

E-sigara'nın normal sigaralardan daha zararsız oluğu yönündeki kanı, ABD Ulusal Mühendislik ve Tıp Bilimler Akademileri'nin yaptığı bir araştırmayı yalanlar cinste.

DEV ARAŞTIRMA

Akademi tarafından yayınlanan raporlarda 800'den fazla bilimsel çalışma araştırılmış ve e-sigara ile sigara kullananlar arasındaki farklılıklar incelenmiş.

Giderek popülerleşen e-sigara, bu araştırmaya duyulan ihtiyacı, yaygın kullanımlar göz önüne alındığında gösteriyor.

E- SİGARA'DA YÜKSELEN KULLANIM

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, ABD'de erişkin nüfusun yüzde 12'den fazlasının en az bir kere e-sigara denemiş olduğunu gösterirken, nüfusun yaklaşık yüzde 3.7'si düzenli olarak e-sigara kullandığını gözler önüne seriyor.

18 ila 24 yaşları arasındaki gençlerin de yüzde 20'den fazlasının e-sigara kullandığı belirtilirken, bu popülasyonda bir azalma grafiğinin olduğu açıklandı.

KALP VE DAMAR HASTALIKLARI RİSKİ

E-sigara'nın sağlık üzerinde henüz net olarak bir hastalığa sebep olduğu yönündeki kanıya saptanamadı, ancak tıpkı sigara gibi kalp ve damar rahatsızlıklarına neden olabildiği sonucunun sınırlı da olsa ortaya çıktığı belirtildi.

NİKOTİN VE KANSER İKİLİSİ

Yayınlanan raporda, e-sigaranın içeriğinde tütün mamulü kadar yoğun miktarda toksik maddeye rastlanılmadı. Ancak içeriğinde bulunan ve bağımlılıkla birlikte kansere neden olan nikotinin, kansere neden olabileceğine ilişkin bulgulara ulaşıdı.

Sigara'da bulunan toksik maddelerle birleşince kanserojen olan nikotinin, e-sigaralarda toksik madde bulunmamasına rağmen nikotin kaynaklı kanserlere neden olabileceği belirtildi.

SOLUNUM KAYNAKLI HASTALIKLAR

E-sigara'nın en büyük propaganda malzemesi de solunum sistemine zarar vermemesi yönündeki beyanlar. Yapılan araştırmada, "Elektronik sigaraların insanlarda solunum yolu hastalıklarına yol açıp açmadığının kanıtları yok" denilirken, solunum kaynaklı rahatsızlıkların da e-sigara ile önünün açılacağı belirtildi.

Mevcut çalışmalar e-sigara kullanıcılarında, öksürük ve hırıltılı solunumun artmasına ve astım hastalıklarında artışa neden olabileceği sonuçlarına ulaşıldı.

Ayrıca KOAH olarak bilinen solunum rahatsızlığının en temel sebeplerinden biri olabilen e-sigaranın kronik obstrüktif akciğer hastalığına dönüşebileceği yönündeki kanıtlara ulaşıldı.

SİGARA'DAN MASUM DEĞİL

E-sigaranın masum olarak görülen kimliği bu araştırma sonuçları ile tamamen yıkılmış oldu. Sigaradan az etkisi olduğu belirtilen e-sigaranın aslında daha az değil, daha yavaş tesir edebileceği ortaya çıktı.

Kanser, damar tıkanıklıkları ve kalp kaynaklı hastalıkların önünü açan e-sigara kullanımının, en az tütün içeren sigaralar kadar zararlı olduğu tespit edildi.