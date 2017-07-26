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E-Spor nedir

E-Spor nedir? E-Spor nasıl ortaya çıktı? E-Spor nasıl oynanır? E-Spor turnuvası olan oyunlar hangileri?

  1. Haberler
  2. İpucu

espor

Basit anlatımla; online olarak oynanan oyun anlamına gelen e-spor'la ilgili tüm bilgiler bu yazıda.

E-SPOR NEDİR?

Elektronik spor, dünyanın her yerinden internet üzerinden oyun oynanabilen, belli zamanlarda düzenlenen uluslararası büyük organizasyonlarla dünyanın farklı yerlerinden insanların, oyun oynadıkları bir spor olarak tanımlanmaktadır.

E-SPOR NASIL ORTAYA ÇIKTI?

70’li, 80’li yıllarda atari salonlarının yaygınlaşması, gençlerin oyun oynarak rekabet etmesi ve sosyalleşmesi e-Spor’un kökenini oluşturmaktadır.

Kişisel bilgisayarların artması, internetin yaygınlaşması ve çeşitli rekabetçi oyunların ortaya çıkmasıyla günümüzde e-Spor hızla gelişmekte ve yayılmaktadır.

E-SPOR NASIL OYNANIR?

Ülkemizde Gençlik ve Spor Bakanlığı–Spor Genel Müdürlüğü tarafından e-sporcu lisansı verilmekte, oyun oynayarak geçimini sağlayan kişiler profesyonel oyuncu olarak değerlendirilmektedir.

E-SPOR TURNUVASI OLAN OYUNLAR HANGİLERİ?

Ülkemizde şu anda sadece League of Legends oyununun e-spor turnuvası düzenlenmekle birlikte yerli oyun olarak piyasaya sürülen ve gösterdiği başarıyla oyunseverlerin ilgisini kazanan Zula yakın zamanda e-spor turnuvası düzenleyebilir.

TÜRKİYE'DE E-SPOR

Ülkemizde ilk olarak Beşiktaş e-spor takımını kurdu, onu sırasıyla Fenerbahçe ve Galatasaray takip etti. Ülker Sports Arena ve Vodafone Park'ta düzenlenen turnuvalar da binlerce kişi tarafından izlendi.

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