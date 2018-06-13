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e-YDS İngilizce başvuruları başladı

ÖSYM, 8 Temmuz'da Ankara, İstanbul ve İzmir’deki sınav merkezlerinde düzenlenecek e-YDS İngilizce için başvuruların başladığını açıkladı.

Haber Merkezi | 13.06.2018 - 11:56..
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 8 Temmuz’da düzenlenecek Elektronik Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (e-YDS)- İngilizce için başvuruları almaya başladı.

SON BAŞVURU 28 HAZİRAN

Başvurular https://ais.osym.gov.tr adresinden 28 Haziran akşamına kadar yapılabilir. Sınav Ankara, İzmir ve İstanbul’daki e-sınav merkezlerinde düzenlenecek.

Sınava alınacak aday sayısı, e-YDS sınav binalarının kapasitesiyle sınırlı olduğu için bu sınavda kontenjan Ankara’da 2 bin 981, İstanbul’da 432, İzmir’de 112 olarak belirlendi.

e-YDS İngilizce başvuruları başladı

DENEME SINAVI HAZIRLANDI

Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dahil edilecek. Kontenjan dolduğunda adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacak.

e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından, adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması ve sisteme aşinalık kazanması amacı ile deneme e-sınavı hazırlandı. Bu sınavlara katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları öneriliyor.

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