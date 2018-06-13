e-YDS İngilizce başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 8 Temmuz’da düzenlenecek Elektronik Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (e-YDS)- İngilizce için başvuruları almaya başladı.

SON BAŞVURU 28 HAZİRAN

Başvurular https://ais.osym.gov.tr adresinden 28 Haziran akşamına kadar yapılabilir. Sınav Ankara, İzmir ve İstanbul’daki e-sınav merkezlerinde düzenlenecek.

Sınava alınacak aday sayısı, e-YDS sınav binalarının kapasitesiyle sınırlı olduğu için bu sınavda kontenjan Ankara’da 2 bin 981, İstanbul’da 432, İzmir’de 112 olarak belirlendi.

DENEME SINAVI HAZIRLANDI

Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dahil edilecek. Kontenjan dolduğunda adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacak.

e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından, adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması ve sisteme aşinalık kazanması amacı ile deneme e-sınavı hazırlandı. Bu sınavlara katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları öneriliyor.