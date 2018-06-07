taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.658
USD
4,5534
EURO
5,3790
ALTIN
189,97
PETR
75,9400

e-YDS sınav giriş belgeleri yayımlandı

Ölçme Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), e-YDS İngilizce, Arapça ve Rusça sınav giriş belgelerini erişime açtı.

Haber Merkezi | 07.06.2018 - 09:15..
  1. Haberler
  2. Eğitim

9 Haziran’da yapılacak Yabancı Diller Sınavı,  e-YDS’nin giriş belgeleri yayımlandı. Adaylar, ÖSYM’nin internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ile belgeleri görüntüleyebilir.

ÖSYM yaptığı açıklamada, "9 Haziran 2018 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2018/6 (İngilizce) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tradresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile saat 14.00'ten itibaren edineceklerdir. e-YDS 2018/6 (İngilizce) için adaylar saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır" ifadelerine yer verildi.

e-YDS sınav giriş belgeleri yayımlandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Berat Albayrak Seçim Taksi'de vatandaşları dinledi

Berat Albayrak Seçim Taksi'de vatandaşları dinledi

0
Akşener: Muharrem İnce için çalışırım

Akşener: Muharrem İnce için çalışırım

324
Kandil'den kaçış başladı

Kandil'den kaçış başladı

80
ABD'nin korkusunu Türkiye dindiriyor

ABD'nin korkusunu Türkiye dindiriyor

54
Muharrem İnce: Sözlerimin arkasındayım

Muharrem İnce: Sözlerimin arkasındayım

204
Aykut Kocaman istifa iddiasına yanıt verdi

Aykut Kocaman istifa iddiasına yanıt verdi

91
Taha Akgül ameliyat oldu

Taha Akgül ameliyat oldu

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM