e-YDS sınav giriş belgeleri yayımlandı

9 Haziran’da yapılacak Yabancı Diller Sınavı, e-YDS’nin giriş belgeleri yayımlandı. Adaylar, ÖSYM’nin internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ile belgeleri görüntüleyebilir.

ÖSYM yaptığı açıklamada, "9 Haziran 2018 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2018/6 (İngilizce) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tradresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile saat 14.00'ten itibaren edineceklerdir. e-YDS 2018/6 (İngilizce) için adaylar saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır" ifadelerine yer verildi.