Ebeveynlere okula yeni başlayan çocuklar için öneriler

Psikolojik Danışmanlık Rehberlik (PDR) uzmanları, bir yetişkin gibi okumaları ve yazmaları beklenmese de çocukların okul öncesi okuryazarlık pratiği yapmasını kazanılması gereken bir davranış olarak görüyor.

ERKEN OKUR YAZARLIĞIN ÖNEMİ

Ailelerin çocukları ile birlikte hareket edebilecekleri en ideal zaman ise okula başlamadan önceki yaz tatili olarak değerlendiriliyor.

Çocukların erken okuryazarlığı öğrenmesindeki temel amacın harfleri gördüğü zaman tanıması ve o harfin sesini çıkarabilmesi olduğunu ifade eden PDR Uzmanı Ferhan Uz Güçlü, bu dönemde okuma yazmanın soldan sağa doğru olduğunun da öğretilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

DAHA KOLAY ÖĞRENİYORLAR

Okula ilk kez başlayacak çocukların yaz tatilini verimli değerlendirmeleri adına anne ve babalara büyük sorumluluk düştüğünü belirten PDR Koordinatörü Ferhan Uz Güçlü, "Erken okur yazarlık çocuğa sadece harf becerisi değil, konuşma, kendini ifade etme, öğrenme ve iletişim kurma kolaylığı sağlıyor. Veliler bu süreçte çocuklarının kendileriyle, arkadaşlarıyla, yeni tanıştığı insanlarla daha kolay ve özgüvenli bir şekilde iletişim kurduğunu gözlemleyecektir." dedi.

ADINI YAZMAKLA BAŞLASIN

İlkokula başlayan öğrencilerimizde de gözlemlediğimiz gibi harfleri öğrenmeye başladıklarında en çok kendi isimlerini, sonrasında anne ve babalarının isimlerini yazmak onları çok mutlu ediyor.

Bebek yaşlardan beri duymaya alıştıkları ismi yazmayı öğrenmek onlar için kalıcı olacağı için çalışmalara bu adımdan başlanabilir.

İLK DEFA DUYACAĞI KELİMELERİ ÖĞRETİN

Çocukların okumayı sökene kadar ona ilk defa duyacağı kelimeler içeren yazılar okunması hem anlamını merak etmesine hem de içinde bir an önce yazma isteği uyanmasına yardımcı olacak.

Onun anlayacağı ve takip edebileceği şekilde yazılar yazmak, yazarken takip etmesi veya okunan satırın onun göreceği şekilde takip edilmesi, harf kavramını anlamasını sağlayacaktır.

Tabi bu eğitimde sadece harflere değil sayılara da aşina olması doğrultusunda pratikler yapılmalı.

PRATİKLERLE SAYILARI ÖĞRETİN

Çocuğunuza daha iyi bir öğrenme süreci için market oyunu edinilerek, çocuğa evdeki buzdolabında kaç adet yumurta olduğu sayılarak gösterilip ondan da tek tek sayması istenebilir, ardından bir alışveriş listesi oluşturularak birlikte yazılabilir.

Çocuğun böylece sayıları öğrenirken eğlenmesi ve bir mesleği de tanımasına katkıda bulunulmuş olacak.