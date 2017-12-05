Anne ve babası sık sık kavga eden çocuktan açlık grevi

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde ikamet eden 16 yaşındaki Hüseyin K. anne ve babasının her gün kavga etmesine dayanamayınca evden kaçtı.

Bisikletiyle soğuk havaya rağmen sokaklarda dolaşan ve parklarda yattığını belirten Hüseyin K., babasının kumar oynadığını, binlerce lira borcu olduğunu ve bu yüzden ailede sürekli bir huzursuzluk olduğunu ifade etti.

"BABAM PARASI BİTİNCE BİZDEN İSTİYOR"

Anne ve babası barışıp kavgaları bitene kadar aç ve susuz parklarda dolaşacağını söyleyen Hüseyin K., “Hiçbir zaman da eve gitmeyeceğim. Babam kumar oynuyor. Parası bitince geliyor eve bizden para istiyor. 60 milyar borç yapmış. Amcamlar yarısını verdi. Babam da Adana’ya çalışmaya gitmemi istiyor.” dedi.

"ONLAR BARIŞANA KADAR BÖYLE GEZECEĞİM"

Çeşitli işlerde çalıştığını dile getiren Hüseyin K., “Sanayide çalıştım, caddelerde su sattım ama hepsi boş. Okulu bıraktım. Dün gece evden kaçtım, parklarda kalıyorum. Yemek yemedim, su içmedim. Ne yiyeceğim ne de içeceğim. Onlar barışana kadar hep böyle gezeceğim.” diye konuştu.