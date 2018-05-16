Ebeveynlerin kurduğu anaokulda çocuklar buluşacak

İstanbul Kadıköy’de, 2016 senesinde ebeveynler tarafından kurulan anaokulu 20 Mayıs Pazar günü saat 12.00-18.00 arasında okulun bahçesinde çocuklar içinbahar şenliği düzenlenecek.
Şenlik kapsamında çocuklar deney atölyesi, tuz seramiği atölyesi, bahar taçları, stres topları, isimli bileklik yapımı gibi etkinliklerden istediklerine katılabilecek.
ÇOCUKLAR İÇİN ETKİNLİKLER
Dilekler dilek ağacına bağlanacak, okulun yoga eğitmeni Merve Taymen anne-baba ve çocuklarla yoga yapacak. Çok amaçlı salondaki tırmanma duvarında, profesyonel dağcı eşlikçiler çocuklar için tırmanış atölyesi düzenleyecek. Okul müdürü, öğretmenleri ve kurucu ailelerin katılacağı tanışma toplantısı ise aynı salonda gerçekleştirilecek.