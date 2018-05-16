Ebeveynlerin kurduğu anaokulda çocuklar buluşacak

1 Hande Erçel kural bozdu Murat Dalkılıç ve oyuncu Hande Erçel aşkı doludizgin devam ediyor.

2 Sam Allardyce kovuldu Premier Lig'de sezonu 8. sırada bitiren Everton'da yönetim, teknik direktör Sam Allardyce'ın görevine son verdi.

3 İstanbul'da 80 kilo eroin ele geçirildi İstanbul'da, 80 kilo 500 gram eroin ele geçirilen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

4 Sağlıklı bir kalp için kurallar Hızlı, kentsel yaşam koşulları ile bunun getirdiği stres ve kötü beslenme alışkanlığı, obezite ve şeker hastalığının ayrıca sigara kullanımının kalp ve damar sağlığı açısından sorun oluşturuyor.

5 ABD'nin BM temsilcisinden skandal sözler ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley, 62 Filistinliyi şehit eden ve 8 aylık bir bebeğin ölümüne neden olan İsrail'i, Hamas karşısında "ölçülü davrandığı" için övdü.

6 G.Saray, Rodrigues'i satıp 3 transfer yapacak Galatasaray, son dönemde yıldızı parlayan Rodrigues'i satarak Nagatomo, Trezeguet ve Ahmed Musa'yı kadrosuna katacak.