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Ebola Kongo'da can almaya devam ediyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 47'ye yükseldi. Bölgede 8 Ağustos'ta başlatılan aşılama kampanyasında 5 bin 150 kişiye aşı yapıldı

Haber Merkezi | 02.09.2018 - 08:59..
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) temmuz ayında yeniden görülmeye başlayan Ebola salgınında virüs nedeniyle öldükleri kesinleşenlerin sayısı 47'ye çıktı.

EBOLA VAKILARI ARTIYOR

KDC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, temmuz sonunda Kuzey Kivu eyaletinde başlayan salgında tespit edilen kanamalı ateş vakası 118'e yükselirken bunlardan 88'inin Ebola virüsü taşıdığı kesinleşti.

Söz konusu 88 kişiden 3'ünün daha hayatını kaybetmesiyle virüsün kurbanlarının sayısı 47'ye ulaştı.

Öte yandan 118 kanamalı ateş vakası arasında sayılan ancak Ebola virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen 30 ölüm daha bulunuyor. Benzer belirtilerle ölen kişilere test yapılması imkanı olmadığı için kesin ölüm sebebi tespit edilemedi.

VİRÜS YAYILIYOR

Diğer yandan bölgede 8 Ağustos'ta başlatılan aşılama kampanyasında 5 bin 150 kişiye aşı yapıldı. Ülkedeki bir önceki Ebola salgını, Kuzey Kivu'ya 2 bin 500 kilometre uzaklıktaki Ekvator eyaletinde görülmüştü.

İlk kez 1976'da KDC'de ortaya çıkan Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yeniden baş göstermişti. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında yaklaşık 30 bin kişiye Ebola virüsü bulaşmış ve 11 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.

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