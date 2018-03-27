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Ebru Cündübeyoğlu: Güzel olmak bizde aile geleneği

1993 yılında Türkiye Dördüncü Güzeli seçilen Cündübeyoğlu, "Yarışmaya kızım da katılsa dördüncü" olur dedi.

Haber Merkezi | 27.03.2018 - 06:52..
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Ebru Cündübeyoğlu, internette yayınlanan bir talk show programının konuğu oldu. Soruları yanıtlayan oyuncu, samimi açıklamalar yaptı.

"KIZIM DA GÜZEL SEÇİLİR"

Annesi Hülya Cündübeyoğlu 1970 yılında Türkiye Dördüncü Güzeli seçilen, kendisi de 1993 yılında Türkiye Dördüncü Güzeli olan Ebru Cündübeyoğlu, “Kızınız Duru da Türkiye dördüncü güzeli olur mu?” sorusuna gülerek “O net. O yüzden hiç böyle bir kaygımız yok. Aile geleneğimiz çünkü” yanıtını verdi.

"ANNE OLUNCA CESUR OLUYORSUNUZ"

Annelikle ilgili de konuşan oyuncu, “Büyük bir güç veriyor. Daha önce kendiniz için yapmayacağınız pek çok şeyi evlat sahibi olduktan sonra onun için yapıyorsunuz. Çok daha cesur oluyorsunuz. Onun için her şeyi yapabiliyorsunuz” açıklamasını yaptı.

Ebru Cündübeyoğlu: Güzel olmak bizde aile geleneği

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