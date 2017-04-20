Ebru Destan: Dövme yüzünden boşanıyorum

Eski manken ve sunucu Ebru Destan, 16 Haziran 2011'de Mete Okay İnan ile evlenmiş, bu evlilikten 2 oğlu olmuştu. Çift geçen Aralık'ta boşanma kararı aldı.

DÖVME YÜZÜNDEN BOŞANIYORUM

Önceki gün Bebek’te görüntülenen Destan, muhabirlerin parmağındaki ‘Love’ dövmesini sorması üzerine şu açıklamayı yaptı: "Ben de dahil olmak üzere bugüne kadar kim dövme yaptırdıysa boşandı. Uğursuz geliyor"





NE KADAR PİŞMANIM, ALLAH'IN ZORUNA GİTTİ İŞTE

Ebru Destan sözlerine şöyle devam etti: "Alyans yerine dövme yaptırmıştım. Bilseniz ne kadar pişmanım. Allah’ın zoruna gitti işte. Bu dövme yüzünden boşanıyorum. Yeni evlenecek çiftler sakın yaptırmasın. Ebru Şallı-Harun Tan boşandı. Demet Şener, İbrahim’e boşanma davası açtı. Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu’nun evliliği bitti. İrem Derici ile Rıza Esendemir de ayrıldı"