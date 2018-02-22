Ebru Gündeş eşi Reza'ya şarkı yolladı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda Roma ve Bizans dönemine ait bin 981 parça tarihi eser ele geçirildi.

Konya'da hırsızlıktan adli kontrol ile serbest bırakılan şüpheli, tekrar hırsızlık yaparken suçüstü yakalanınca ilginç bir itirafta bulundu.

Hırsızlık şüphelisi: Ne yapıyorsak bu eroin yüzünden

Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram, 7 bin kişilik Perge Antik Tiyatrosu'nun restorasyonu kapsamında, proje çalışmalarına yakın zamanda başlanacağını söyledi.

1 Mim Kemal Öke: FETÖ bana ambargo uyguladı 28 Şubat'ın karşısında durduğu için FETÖ tarafından kendisine ambargo uygulandığını söyleyen Prof. Dr. Mim Kemal Öke, "17-25 Aralık sonrası ne mal oldukları ortaya çıktı" dedi.

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4 TSK Raco bölgesindeki terör hedeflerini vurdu TSK'nın hafta başında ateş altına aldığı Raco bölgesinde terör hedefleri tek tek imha ediliyor. Gece geç saatlerde de devam eden roket ve ağır silahlı atışlar kameralara yansıdı.

5 Mehmetçik Zeytin Dalı Marşı Türkiye'nin Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı için yazılan marş, Erhan Güleryüz tarafından bestelendi.

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