Ebru Gündeş eşi Reza'ya şarkı yolladı

Ebru Gündeş, Sabahattin Ali’nin Sinop Cezaevi’ndeyken yazdığı, Kerem Güney’in de bestelediği ‘Aldırma Gönül’ü söyleyip Youtube’a yükledi.
"CEZA YATA YATA BİTER ALDIRMA GÖNÜL"
Gündeş’in şarkıyı, tutuklu eşi Reza Zarrab için söylediği ileri sürüldü. Zarrab, Amerika’nın İran’a ambargosunu delmekten Mart 2016’dan beri New York’ta tutuklu.
İşte şarkının sözleri...
Başın öne eğilmesin
Aldırma gönül aldırma
Ağladığın duyulmasın
Aldırma gönül, aldırma
Dışarda deli dalgalar
Gelip duvarları yalar
Seni bu sesler oyalar
Aldırma gönül, aldırma
Görmesen bile denizi
Yukarıya çevir gözü
Deniz dibidir gökyüzü
Aldırma gönül, aldırma
Dertlerin kalkınca şaha
Bir sitem yolla Allah'a
Görecek günler var daha
Aldırma gönül, aldırma
Kurşun ata ata biter
Yollar gide gide biter
Ceza yata yata biter
Aldırma gönül, aldırma