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Ebru Gündeş kızıyla birlikte New York'ta

Reza Zarrab'ın geçtiğimiz günlerde New York'ta Ebru Gündeş'in yakın arkadaşıyla görülmesinin ardından, Gündeş de kızıyla New York'a gitti.

Haber Merkezi | 17.09.2018 - 22:59..
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Ebru Gündeş kızıyla birlikte New York'ta

ABD'de yargılandığı dava sonucu serbest kalan Reza Zarrab, geçtiğimiz günlerde New York'ta bir kadınla görülmüş. Magazin kulislerinde ise o kadının Ebru Gündeş'in yakın arkadaşı olduğu ve çekilen fotoğraftan önce Gündeş'in de eşi Zarrab'la görüştüğü konuşulmuştu.

BİR KEZ DAHA NEW YORK'TA

Görüntülerin ve magazin kulislerinde konuşulanların ardından Sanatçı Ebru Gündeş, kızı Alara ile birlikte bir kez daha New York'a gitti.

12 Ekim'deki doğum günü için eşinin yanına gittiği konuşulan Gündeş, kızı Alara'yla birlikte Türkiye saatine göre akşam saatlerinde New York'a indi.

Ebru Gündeş kızı Alara ile birlikte New York’ta VİDEO

Ebru Gündeş kızıyla birlikte New York'ta

Ebru Gündeş New York'ta Reza Zarrab ile görüştü haberi
Ebru Gündeş kızıyla birlikte New York'ta

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