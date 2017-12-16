Ebru Gündeş'in Reza Zarrab kaygısı Meclis gündeminde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 18 ilden 53 milletvekiliyle AK Parti Genel Merkezi'ndeki buluşmasında bazı yöneticiler, ABD'deki Reza Zarrab davasını gündeme getirdiği iddiaları ortaya atılmıştı.
"TÜRKİYE'YE ZARAR VERECEK BİR TUTUM İÇİNE GİREBİLİR"
Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; Zarrab'ın 2016 yılında ABD'de tutuklanmasının ardından Ebru Gündeş, Erdoğan'ın yakın çevresine "Eşimin ABD'ye gidişi sıradan bir olay değil. Türkiye'ye zarar verecek bir tutum içine girebilir." diyerek endişesini anlattı.
CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, Ebru Gündeş'in bu iddiaları üzerine Başbakan Binali Yıldırım'a bir soru önergesi verdi.
EBRU GÜNDEŞ'İN İDDİASI VE MİT
CHP'li vekil, Ebru Gündeş'in bu iddialarının MİT tarafından araştırılıp araştırılmadığını öğrenmek istedi.
Topal, "Ebru Gündeş, eşinin “Türkiye’ye zarar verecek bir tutum içine girebileceği” uyarısını eşi ABD savcılık makamıyla işbirliği yapmadan önce mi yapmıştır? Bu konuda MİT bilgilendirilmiş midir?" sorusunu yöneltti.
Ebru Gündeş'in Reza kaygısı AK Parti toplantısında konuşuldu haberi