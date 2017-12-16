Ebru Gündeş'in Reza Zarrab kaygısı Meclis gündeminde

1 İsrailli kadın polisi döven Filistinli Filistinli gençlere şiddet uygulayarak gözaltına almaya çalışan İsrailli kadın polisi döven Filistinli kadının görüntüsü ortaya çıktı.

2 Başbakan Yıldırım Bangladeş yolcusu Yıldırım, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina'nın davetlisi olarak bu ülkeye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

3 2017 yılında GoPro ile çekilen en güzel görüntüler İZLE Aksiyon kamerası GoPro ile 2017 yılında çekilen en iyi görüntüler...

4 Fikret Orman: Üçüncü şampiyonluk için odaklanmalıyız Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, oyuncularına Şampiyonlar Ligi'ni unutup lig maçlarına konsantre olmalarını söyledi.

5 Suudi kadınlar kamyon ve motosiklet kullanabilecek Suudi Arabistan'da Haziran 2018'den itibaren araç kullanma hakkı kazanan kadınların, kamyon ve motosiklet sürmesine de izin verileceği bildirildi.

6 Çipras'tan müftü atağı Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, Batı Trakya, sığınmacı krizi ve Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.