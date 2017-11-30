Ebru Gündeş Reza Zarrab'dan boşanmıyor

Amerika'da yargılanmaya başlayan Reza Zarrab'ın eşi Ebru Gündeş'in yeni gelişmelerin ışığında boşanma kararı aldığı iddia edildi. Lifetime kanalında Mehmet Coşkundeniz ve Seçkin Piriler ile Laf Bende Kalmasın programını sunan Yeşim Salkım konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA VAR

Yakın arkadaşı Yeşim Salkım, Ebru Gündeş ve Reza Zarrab'ın avukatlarının ortak olduğunu belirterek ''Avukatlardan aldığım bilgiye göre; şu anda açılmış ya da açılması planlanan herhangi bir dava yok'' dedi. Yeşim Salkım, yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiğinin de altını çizdi.

"BÖYLE BİR DÖNEMDE KOCASINI BIRAKIP GİTMEZ"

Yeşim Salkım, daha önce de 'Ebru benim kız kardeşim gibidir. Ebru, böyle bir dönemde çocuğunun babası olan adamı bırakıp gidecek bir kadın değil." demişti.