taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.193
USD
3,4985
EURO
3,9179
ALTIN
140,95
PETR
47,1800

Ebru Gündeş'in gizemli ve tarifeli uçuşu

Eskiden eşi Reza Zarrab'a ait özel uçaktan inmeyen Ebru Gündeş artık tarifeli uçuyor.

19.06.2017 - 07:26
  1. Haberler
  2. Magazin

New York’ta yargılanması devam eden eşinden boşanacağını açıklayan, ardından bu kararından vazgeçen şarkıcı, önceki gün Atatürk Havalimanı’ndaydı. Bir ara sigara içmek için çıktığı bekleme salonunun dışında makyajsız haliyle görüntülenen Gündeş’in keyfi basın mensuplarını görünce kaçtı.

Ebru Gündeş'in gizemli ve tarifeli uçuşu

NEREYE GİDECEĞİNİ SÖYLEMEDİ

Hemen gözlüğünü takan sanatçı, soruları cevapsız bırakırken, nereye gideceğini ise, “Ne yapacaksınız nereye gideceğimi ne için soruyorsunuz?” sözleriyle açıklamaktan kaçındı. Bir dönem eşi Zarrab’ın özel jetinden inmeyen Gündeş’in, artık tarifeli uçaklarla seyahat ediyor olması dikkatlerden kaçmadı.

İlginizi Çekebilir
Muazzez Ersoy: Evde aslan ve kurt beslemek istiyorum
Türk sanat müziğinin sevilen sesi Muazzez Ersoy, aslan ve kurt beslemeyi düşündüğünü, evde zor olacağı gerekçesiyle vazgeçtiğini açıkladı.
İrem Derici: Hayat sosyal medyadan ibaret değil
Şarkıcı İrem Derici ile sevgilisi Lider Şahin önceki akşam Cihangir’de bulunan bir mekanın çıkışında görüntülendi.
Mahsun Kırmızıgül: Dizi yapabilirim
Son filmiyle gişede istediği başarıyı elde edemeyen ve 10 milyona yakın zararı olan Mahsun Kırmızıgül, dizi yapmayı düşünüyor.
Gülben Ergen sezonu açtı
Sezonu Gündoğan'da açan ünlü şarkıcı, yine siyah mayosundan vazgeçmedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Londra'da minibüs camiden çıkan cemaatin arasına daldı

Londra'da minibüs camiden çıkan cemaatin arasına daldı

177
Konfederasyonlar Kupası'na video hakem sistemi damga vurdu

Konfederasyonlar Kupası'na video hakem sistemi damga vurdu

35
İran'dan Suriye'de DEAŞ'a füze saldırısı

İran'dan Suriye'de DEAŞ'a füze saldırısı

38
ABD Suriye'de rejime ait savaş uçağını düşürdü

ABD Suriye'de rejime ait savaş uçağını düşürdü

89
Londra'da yanan 24 katlı binanın fotoğrafları paylaşıldı

Londra'da yanan 24 katlı binanın fotoğrafları paylaşıldı

22
Londra'daki minibüslü saldırıya İngiliz basını kaza dedi

Londra'daki minibüslü saldırıya İngiliz basını kaza dedi

15
Cinayet şüphelisi Muğla'da tatil yaparken yakalandı

Cinayet şüphelisi Muğla'da tatil yaparken yakalandı

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM