Ebru Gündeş'in gizemli ve tarifeli uçuşu

New York’ta yargılanması devam eden eşinden boşanacağını açıklayan, ardından bu kararından vazgeçen şarkıcı, önceki gün Atatürk Havalimanı’ndaydı. Bir ara sigara içmek için çıktığı bekleme salonunun dışında makyajsız haliyle görüntülenen Gündeş’in keyfi basın mensuplarını görünce kaçtı.

NEREYE GİDECEĞİNİ SÖYLEMEDİ

Hemen gözlüğünü takan sanatçı, soruları cevapsız bırakırken, nereye gideceğini ise, “Ne yapacaksınız nereye gideceğimi ne için soruyorsunuz?” sözleriyle açıklamaktan kaçındı. Bir dönem eşi Zarrab’ın özel jetinden inmeyen Gündeş’in, artık tarifeli uçaklarla seyahat ediyor olması dikkatlerden kaçmadı.