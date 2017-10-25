Ebru Polat erkek hayranlarını mest etti

Ebru Polat oynadığı iddaa kuponunu sosyal medyada paylaştı, olay oldu. Oynadığı 15 TL'lik kuponla tek maç yüzünden 30.000 TL kaybeden Ebru Polat'ın bu paylaşımı özellikle erkek hayranlarının ilgi odağı oldu.

Yüksek oranlı maçları doğru tahmin eden şarkıcının futbol bilgisi Twitter'da trend topic oldu.

Güzel Şarkıcı Ebru Polat FOTO GALERİ

EVLENME TEKLİFİ ETTİLER

Ebru Polat'ın kuponunu gören hayranlarından çoğu şarkıcıya evlenme teklif etti. Şarkıcıya hala maçlarla ilgili tüyo vermesi için mesajlar geliyor.

AVUKAT EBRU

Avukat olan fakat kendini sanat dünyasına atan Ebru Polat, hem şarkı söylüyor hem de modellik yapıyor.