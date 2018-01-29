Ebru Polat hastaneye kaldırıldı

Ebru Polat, iki gün önce içtiği küflü bir içecek nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İki gün boyunca hastanede tedavi gören şarkıcı, iyileşme sürecini evinde sürdürüyor.

Evinde dinlenen ve iyileşmeye çalışan Ebru Polat, "Çok ağır zehirlendim. Gözlerimi bile açamıyordum. Şimdi evimde dinleniyorum" dedi.

"HANGİNİZ ERKEKSİNİZ"

Polat, geçen günlerde Beşiktaşlı futbolcu Tosic'in şarkıcı eşi Jelena Karleusa'ya yaptığı yorumla gündeme gelmişti. Şarkıcı, fotoğrafın altına "İkiniz de erkeğe benziyorsunuz. Hanginizin doğum günü?" diye yazınca Jelena öfkelendi. Karleusa, Ebru Polat'ın yazdığı yorumu silip, şarkıcıyı engellemişti.

Şarkıcı, Jelena Karleusa'yı erkeğe benzetmesine ilişkin, "Kimseyi kırmak istemem. Kendisiyle de konuştuk. Ortada bir yanlış anlaşılma olmuş” ifadelerini kullanmıştı.