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Ebru Polat: Su ile benzin arasındaki farkı biliyorum

Porsche marka aracının benzin deposuna su koyarken yakalanan Ebru Polat, açıklama yaptı.

Haber Merkezi | 24.01.2018 - 07:58..
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Ebru Polat: Su ile benzin arasındaki farkı biliyorum

Şarkıcı Ebru Polat, önceki gün Nişantaşı City’s AVM’de alışveriş yaparken görüntülendi.

"MİAMİ HAVASINDAN ÇIKAMADIM"

Soğuk havaya rağmen göbeğini açık bırakan bir tişört giyen şarkıcı, “5 gün Miami’de ailemle birlikte tatil yaptık. Dün akşam geldim, galiba Miami havasını üzerimden atamadım” dedi.

"SUYLA BENZİNİ AYIRT EDEBİLİYORUM"

Geçen hafta yolda kalan Porsche marka aracının benzin deposuna su koyarken objektife takılan Polat, “Elimdeki şişede su değil benzin vardı. Başıma böyle bir olay geldiği için sadece o an sinirliydim. Yoksa suyla benzinin ne olduğunu biliyoruz” diye konuştu.

Ebru Polat: Su ile benzin arasındaki farkı biliyorum

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